МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Технический мониторинговый комитет ОПЕК+ понизил прогноз избытка предложения на рынке по итогам этого года до 400 тысяч баррелей в сутки с 900 тысяч ранее, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в альянсе. СМИ: добыча нефти ОПЕК в августе достигла максимума с апреля 2020 года

"Рынок нефти в 2022 году ожидает небольшой профицит в 0,4 миллиона баррелей в сутки, что намного меньше предыдущего прогноза, из-за недопроизводства странами, входящими в альянс", — говорится в сообщении агентства.

Ранее в среду агентство со ссылкой на данные доклада техкомитета альянса сообщало, что избыток предложения на рынке по итогам года составит 900 тысяч баррелей в сутки, а не 100 тысяч, как говорилось в предыдущем прогнозе.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного повсеместной борьбой с ковидом. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. Так, с августа альянс перешел к финальному этапу выхода из объявленных два года назад сокращений, а в сентябре — увеличивает добычу на 100 тысяч баррелей в сутки.

Текущее соглашение ОПЕК+ действует до конца года. При этом ранее в августе министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что альянс скоро начнет работу над новым нефтяным соглашением на период после 2022 года. Он также отмечал расхождения, которые есть в динамике физического и "бумажного" (биржевого) рынка, заявив, что у альянса, как и прежде, есть все необходимые рычаги влияния на волатильность, включая сокращение добычи.

Министры ОПЕК+ собираются обсудить состояние рынка нефти и дальнейшие параметры соглашения в понедельник, 5 сентября.