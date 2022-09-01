МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем ускорили снижение, в то время как инвесторы оценивают перспективы сокращения спроса на этот вид сырья, свидетельствуют данные торгов. Белоруссия снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

По состоянию на 13.42 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 2,48%, до 93,27 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — также на 2,48%, до 87,33 доллара.

Стоимость нефти в четверг днем перешла к более активному снижению на возможном снижении спроса на этот вид сырья. Так, в частности, негативно влияющим на спрос фактором остаётся перспектива повышения учётной ставки Федрезервом США. Ужесточение монетарной политики может негативно отразиться на состоянии всей мировой экономики и, впоследствии, снизит спрос на энергоресурсы.

"Топливом для падения, безусловно, послужило то, что на этой неделе привело к снижению всех классов активов, а именно — "ястребиная" политика Федеральной резервной системы", — сказал агентству Блумберг глава отдела товарной стратегии Saxo Bank Уле Хансен (Ole Hansen).

Кроме того, негативное влияние оказывают продолжающиеся коронавирусные ограничения в Китае — крупнейшем импортере нефти, так как из-за ограничительных мер спрос на нефть также уменьшится.

"Перспективы спроса в Китае выглядят плачевно — он оседает на уровне потребления 9-10 миллионов баррелей в день по сравнению с 10-12 в последние годы", — прокомментировал Хансен.