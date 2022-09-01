МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Средняя цена нефти Urals, основного товара российского экспорта, в августе 2022 года снизилась на 4,7% по отношению к июлю нынешнего года — до 74,73 доллара за баррель, а в годовом выражении — выросла на 9,9%, следует из сообщения Минфина России. Мировые цены на нефть продолжают падать на нескольких факторах

"Средняя цена на нефть марки Urals в августе 2022 года сложилась в размере 74,73 доллара за баррель, что в 1,1 раза выше, чем в августе 2021 года (68,0 доллара за баррель)", — говорится в сообщении ведомства.

В июле 2022 года марка Urals стоила в среднем 78,41 доллара за баррель.

В январе-августе 2022 года средняя цена на Urals сложилась в размере 82,13 доллара за баррель против 65,1 доллара за аналогичный период 2021 года.