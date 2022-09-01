МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Идея лимита цен на российскую нефть является полным абсурдом. Наша страна не будет поставлять нефтепродукты тем, кто поддержит эту инициативу, заявил вице-премьер России Александр Новак Минфин США оценил переговоры о потолке цен на российскую нефть

"На мой взгляд, это полный абсурд", — сказал он журналистам, комментируя идею стран G7 представить план по ограничению цен на нефть России.

По словам вице-премьера, это также является вмешательством в рыночные механизмы "такой важнейшей отрасли, как нефтяная", которая, по его словам, является важнейшей с точки зрения обеспечения энергобезопасности всего мира, такие попытки только приведут к дестабилизации нефтяной отрасли и нефтяного рынка.

"И за это, в первую очередь, заплатят потребители европейские, американские, которые уже сегодня платят высокие цены из-за тех дестабилизирующих факторов, которые они принимают. В частности, санкционные ограничения", — отметил он.

Новак также отметил, что если страны все-таки введут ограничения цен, то "мы просто для таких компаний или стран, которые будут вводить ограничения, мы им не будем поставлять нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях", — резюмировал Новак.