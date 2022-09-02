МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Министры финансов стран Группы семи (G7) на встрече в пятницу представят обсуждаемый с лета план, предусматривающий ограничение предельной цены на российскую нефть. Цены на нефть снижаются на статистике из Китая и опасениях за спрос

Как писала ранее газета Wall Street Journal, встреча пройдет в виртуальном формате. По словам источников издания, план также предполагает установление "потолка" цен на нефтепродукты из РФ. На данном этапе чиновники стран G7 пытаются решить "несколько сложных вопросов", касающихся того, как именно будет действовать ограничение цен, а окончательный механизм планируется представить к декабрю, отмечали собеседники.

В среду министр финансов США Джанет Йеллен на встрече в Вашингтоне с британским коллегой Надимом Захави заявила, что члены Группы семи достигли существенного прогресса в вопросе ограничения цен на российскую нефть. При этом авторы данной инициативы, как указывала Wall Street Journal и ряд других влиятельных СМИ, опасаются, что столь жесткие шаги могут вынудить РФ сократить нефтедобычу, что повлечет за собой еще больший рост мировых цен на энергоносители.

В то же время, в своих официальных заявлениях представители Вашингтона изо всех сил стараются не выказывать беспокойства на сей счет. Так, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, предваряя проведение виртуальной встречи, заявила на брифинге, что США считают установление "потолка" цен на российскую нефть лучшим способом снижения прибыли Москвы от ее продажи – и заодно общемировых цен на "черное золото".

Глава американского минфина Йеллен, в свою очередь, считает, что введение ценового потолка не только урежет доходы России, необходимые, по словам министра, для продолжения специальной военной операции на Украине, но и поддержит надежные поставки на мировой рынок и поможет в борьбе с инфляцией.

Сами США и Евросоюз ранее ввели эмбарго на закупку российской нефти, тем самым спровоцировав рост цен и позволив Москве перенаправить экспорт сырья на другие рынки. На фоне этих событий страны G7 на саммите в июне договорились рассмотреть возможность ограничения цен на нефть РФ. С тех пор они пытаются привлечь на свою сторону Китай и Индию – крупных покупателей российского топлива, которое сейчас им достается со скидкой.

В Москве, тем временем, раскритиковали идею установления "потолка" цен на нефть, назвав ее "абсурдной". Как заявил в пятницу вице-премьер РФ Александр Новак, такие ограничения приведут к дестабилизации отрасли и "полностью разрушат" нефтяной рынок, что заплатить придется, в первую очередь, европейским и американским потребителям.

При этом Новак подчеркнул, что, в случае утверждения плана G7, Россия остановит поставки нефти и нефтепродуктов в недружественные страны, поскольку Москва не намерена работать на нерыночных условиях.