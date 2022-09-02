МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром перешли к коррекционному росту после трехдневного значительного снижения котировок, прибавляя около 2%, свидетельствуют данные торгов и комментарии. Назван побочный эффект введения потолка цен на нефть

По состоянию на 8.16 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 2,02%, до 94,23 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 2,06%, до 88,42 доллара.

"После огромных потерь последних трех сессий мы можем увидеть некоторую консолидацию", — считает основатель консалтинговой компании Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари (Vandana Hari), которую цитирует агентство Блумберг.

За три предыдущих дня нефть марки Brent подешевела на 10,8%, марки WTI — на 10,35%. Главы минфинов G7 обсудят ограничение предельной цены на российскую нефть

Снижение нефтяных котировок было обусловлено рядом причин. Так, негативное влияние на стоимость "черного золота", в частности, оказала статистика из Китая. Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе страны снизился до 49,5 пункта с уровня июля в 50,4 пункта, оказавшись таким образом ниже "нейтральных" 50, что, в свою очередь, подогревает опасения инвесторов по поводу замедления китайской экономики и возможного снижения спроса на нефть.

Кроме того, к снижению нефтяных цен приводит перспектива повышения учётной ставки Федрезервом США, так как ужесточение монетарной политики может негативно отразиться на состоянии всей мировой экономики и, впоследствии, также снизит спрос на энергоресурсы. Также это предоставляет меньше свежей ликвидности на рынки.