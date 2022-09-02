МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Объём поставок нефти из России по разным направлениям, в частности, в Азию, вырос, нефтепроводная система "Восточная Сибирь — Тихий океан" (ВСТО) работает на максимальной мощности, заявил президент компании "Транснефть" Николай Токарев. Назван побочный эффект введения потолка цен на нефть

"В соответствии с пожеланиями наших заказчиков мы перестроили логистические цепочки. На некоторых направлениях, в первую очередь азиатских, объём поставок вырос. Нефтепровод ВСТО работает на максимальной мощности", — сказал Токарев в своём обращении к коллективу компании по случаю дня работников нефтяной и газовой промышленности, которое опубликовано в журнале "Трубопроводный транспорт нефти".

По его словам, "Транснефть" успешно справляется с "вызовами", которые связаны с международными санкциями, и продолжает эффективную работу, чему способствует многолетняя последовательная работа в области импортозамещения, автоматизации и цифровизации. Несмотря на санкции, поставки нефти и нефтепродуктов на экспорт идут штатно, без каких-либо нарушений со стороны "Транснефти", также отметил Токарев.

"Сохранено взаимодействие с основными партнёрами, включая главные экспортные направления", — подчеркнул президент "Транснефти".

Кроме того, Токарев рассказал, что в январе-июле компания отгрузила через морские терминалы 82 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов по сравнению с 63 миллионами за тот же период годом ранее и увеличила объёмы транспортировки нефти и нефтепродуктов внутри России. Россия не будет поставлять нефть тем, кто поддержит лимит цен на нее

Поставки нефти на экспорт по южной ветке трубопровода "Дружба" в августе были временно приостановлены, напомнил Токарев. Эту ситуацию спровоцировали своими действиями недружественные страны, которые руководствовались "чисто политическими мотивами, далекими от здравого смысла и экономической целесообразности", считает он. "Однако благодаря незамедлительной и конструктивной поддержке наших партнёров в Венгрии это искусственное препятствие удалось быстро преодолеть. Мы считаем это не только производственным достижением, но и убедительной демонстрацией нашей правоты и прочности нашего долгосрочного сотрудничества с коллегами в Европе", — сказал Токарев.

Все производственные планы "Транснефти" выполняются без существенных изменений, в том числе в отношении нефтепровода "Дружба", заключил он.