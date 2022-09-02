МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Участники "Большой семерки" в Евросоюзе считают, что лимит цен на российскую нефть могут утвердить в пятницу, сообщил Reuters. Назван побочный эффект введения потолка цен на нефть

"Соглашение вероятно", — заявил чиновник одной европейской страны, входящей в G7.

При этом из слов собеседника агентства непонятно, насколько подробно будет освещен соответствующий план.

Западные страны ввели беспрецедентные антироссийские санкции в связи со спецоперацией на Украине. Евросоюз уже принял несколько пакетов ограничительных мер, касающихся в том числе энергетической отрасли.

При этом недружественные страны продолжают ужесточать меры. Уже несколько месяцев Запад обсуждает возможность ввести потолок цен на российскую нефть, поступающую на рынок, чтобы ограничить доходы Москвы от продажи энергоресурсов. В пятницу 2 сентября министры финансов стран G7 проведут онлайн-встречу, в ходе которой, как ожидается, обсудят этот вопрос.