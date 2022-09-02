МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Украина с конца февраля увеличила импорт нефтепродуктов в 12 раз, на данный момент дефицита топлива в стране нет, заявила глава Минэкономики Юлия Свириденко. СМИ сообщили о снятии с мели в Босфоре судна с украинским зерном

Она напомнила об отмене акцизного сбора на нефтепродукты, снижении НДС до семи процентов, а также приостановке регулирования цен на топливо. "Все это в комплексе дало возможность нарастить объемы импорта в 12 раз", — приводит слова Свириденко официальный сайт правительства Украины.

По ее словам, Украина в 2022 году стала критически зависима от импорта нефтепродуктов. В марте было импортировано 58,8 тысячи тонн бензина, дизельного топлива и сжиженного газа, в августе уже 709,5 тысячи тонн.

"На рынке видим постепенное накопление запасов нефтепродуктов благодаря постоянному росту объемов импорта. Именно поэтому сегодня нет ажиотажного спроса на топливо, на АЗС отсутствуют очереди, а цены не демонстрируют тенденции к стремительному росту", — отметила министр.