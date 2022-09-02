МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Более 12 триллионов долларов инвестиций необходимо мировой нефтяной отрасли для удовлетворения прогнозируемого роста спроса на нефть до 2045 года, сообщил генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс. Россия поддержит продолжение сделки ОПЕК+ после 2022 года

"Постоянное недоинвестирование отрасли вылилось в сокращение свободных производственных мощностей, ограничение добычи и снижение объемов переработки. И все это образовалось тогда, когда спрос на нефть на самом деле растет", — отметил аль-Гайс в ходе министерской встречи "Большой двадцатки", посвященной энергопереходу. Видео с его выступлением опубликовано на официальной странице ОПЕК в Twitter.

По его словам, для удовлетворения растущего спроса на нефть, нужны инвестиции в объеме более 12 триллионов долларов по всей цепи создания стоимости.

Все виды топлива и все технологии имеют решающее значение в процессе безопасной и постепенной реализации энергоперехода, заключил генсек ОПЕК.

В августе он также заявлял, что организация не несет ответственности за рост мировых цен на энергоресурсы, в частности нефть и газ, и, напротив, последовательно работает над возвращением баланса на рынок. Причиной же роста является хроническая недоинвестированность, указывал аль-Гайс. Он также призывал мировых политиков осознать это и очнуться.