МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Индия не поддержит механизм "Большой семерки" по введению "потолка цен" на российскую нефть, заявил РИА Новости индийский политолог, почетный член исследовательского фонда Observer Research Foundation Нандан Унникришнан. Министры финансов G7 согласились ввести лимит цен на российскую нефть

"Индия, по-моему, не присоединится к этому, несмотря на то, что это снижает цену и отвечает тем экономическим вызовам, которые стоят перед Индией. Индия не присоединится к этому решению насчет "потолка", потому что решение мотивируется санкционным режимом против России. А Индия не присоединяется к этим санкциям, потому что эти санкции не одобрены Организацией Объединенных Наций, а Индия признает только те санкции, которые объявлены или приняты ООН", — отметил эксперт.

По словам директора департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел России Дмитрия Биричевского, введение ценового потолка на российские энергоресурсы усугубит энергетический кризис, в случае подобных шагов со стороны Запада отечественные компании будут действовать исходя из экономической целесообразности. Комментируя в том числе итоги встречи лидеров "семерки", где обсуждалось предложение по ценовым ограничениям, он отметил, что "теоретически западные страны могут попытаться ввести "ценовой потолок" за счет давления на компании, предоставляющие финансовые, логистические и страховые услуги, связанные с морскими поставками нефти из России".

Унникришнан считает, что в случае введения "потолка цен" "Индии придется очень тщательно взвесить свои отношения со многими великими державами, все плюсы и минусы просчитать тщательно". Вместе с тем Нью-Дели вряд ли стоит опасаться каких-либо вторичных санкций за закупку российской нефти.

"Я не думаю, что это дойдет до того, что какие-то вторичные санкции будут применены в отношении Индии… Ситуация, которая сейчас есть в регионе Индо-Пацифики, это ситуация, в которой Индия находит партнеров среди западных стран, в особенности среди союзников США. Я не хочу сказать, что Китай — это враг Индии, но в данный момент для Индии самый большой вызов это со стороны Китая. И Индии нужны все эти отношения с западными странами, чтобы сбалансировать рост Китая в регионе. Индийское видение полностью разделяют все эти западные страны, поэтому я не думаю, что они собираются вводить какие-то вторичные санкции против Индии", — сказал политолог.