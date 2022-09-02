ВАШИНГТОН, 2 сен — ПРАЙМ. Стремление США и их союзников ввести лимит цен на российскую нефть может привести к дестабизиции всего нефтяного рынка, заявил РИА Новости бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяного регулятора крупнейшего в стране штата по производству нефти) Райан Ситтон.

Нефтяное месторождение им. В. Филановского

Министры финансов G7 согласились ввести лимит цен на российскую нефть

"Всё закончится тем, что цена зафиксируется для всего рынка. Проблема в том, что это его снова дестабилизует. Если я могу купить российскую нефть по 60 долларов за баррель, то зачем мне покупать у кого-то еще", — пояснил он.

По мнению эксперта, дестабилизация рынка приведет к сокращению вложений в нефтяной сектор, поскольку у инвесторов "будет возможность покупать дешевую российскую нефть".

Кроме того, к усугублению энергокризиса и дефициту топлива во всех регионах может привести намерение США полностью заместить Россию в поставках газа на европейский рынок. По словам Ситтона, американская нефть сможет заменить российскую, только если Вашингтон направит в ЕС все экспортные объемы, а это неизбежно приведет с сокращению поставок в другие части света и росту цен на сырье. 

В пятницу министры финансов стран "Большой семерки" согласились ввести "потолок" цен на российскую нефть, а также подтвердили намерение ограничить морские перевозки топлива, закупаемого по превышающим лимит ценам.