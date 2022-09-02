ВАШИНГТОН, 2 сен — ПРАЙМ. Стремление США и их союзников ввести лимит цен на российскую нефть может привести к дестабизиции всего нефтяного рынка, заявил РИА Новости бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяного регулятора крупнейшего в стране штата по производству нефти) Райан Ситтон. Министры финансов G7 согласились ввести лимит цен на российскую нефть

"Всё закончится тем, что цена зафиксируется для всего рынка. Проблема в том, что это его снова дестабилизует. Если я могу купить российскую нефть по 60 долларов за баррель, то зачем мне покупать у кого-то еще", — пояснил он.

По мнению эксперта, дестабилизация рынка приведет к сокращению вложений в нефтяной сектор, поскольку у инвесторов "будет возможность покупать дешевую российскую нефть".

Кроме того, к усугублению энергокризиса и дефициту топлива во всех регионах может привести намерение США полностью заместить Россию в поставках газа на европейский рынок. По словам Ситтона, американская нефть сможет заменить российскую, только если Вашингтон направит в ЕС все экспортные объемы, а это неизбежно приведет с сокращению поставок в другие части света и росту цен на сырье.

В пятницу министры финансов стран "Большой семерки" согласились ввести "потолок" цен на российскую нефть, а также подтвердили намерение ограничить морские перевозки топлива, закупаемого по превышающим лимит ценам.