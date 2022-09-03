МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Заявления Минфина США о необходимости для стран "большой семерки" ввести потолок цен на российскую нефть разозлили читателей издания The Wall Street Journal. Они уверены, что попытки ограничить цену на российскую нефть приведут к неконтролируемому росту цен на топливо, и именно американские власти, лоббирующие в странах G7 такое решение, будут нести за это ответственность. В Германии призвали спасти экономику с помощью российского газа

"Было ли когда-нибудь такое, чтобы ограничение цен, навязанное правительством, работало? Упс. Я забыл, что одна политическая партия точно не изучает историю", — написал пользователь Tony P.

"Эта идея с потолком цен — глупее не придумаешь. Она никогда не сработает и только заставит G7 выглядеть еще глупее, если сейчас это вообще возможно. Откровенно говоря, от таких идей несет отчаянием. Запад уже полностью изолирован в своем противостоянии с Россией. Никто в мире больше не присоединился к санкциям. Не присоединятся они и к этому глупому "потолку цен". Потому что это будет означать, что Западу придется обходиться без российской нефти, а никто не хочет платить 300 долларов за баррель" — высказался юзер Ig Bris.

"Объясните, как это вообще должно сработать. Я думаю, что арсенал наличных в России и сокращение добычи на пять миллионов компенсируется ростом мировых цен. Понимает ли G7, что нефть — крупнейший товарный рынок и пытаться установить контроль над ценами — все равно что накладывать пластырь на сложный перелом?" — задался вопросом Jordan Pine. Эксперт рассказал, что будет с ценами на нефть на следующей неделе

"У меня идея значительно лучше: давайте наложим ограничения на Байдена", — сыронизировал Marc Siste.

"Глупость Запада вышла на другой уровень. В каждой статье WSJ обвиняет в росте цен на нефть Россию. Нет, причина — санкции, введенные западными правительствами. Запад причиняет вред своим гражданам из-за санкций (вроде-как-скоро-эмбарго), с которыми многие не согласны. Санкции вредят только нам. Я нахожусь на том этапе, когда мне все равно, кто кандидат. Если он скажет: "Я отменю санкции и пообещаю нейтралитет в конфликте вокруг Украины", то я проголосую за него. Кроме того, на данный момент я поддерживаю Россию, и я никогда не думал, что напишу это", — признался пользователь Jared lopez.