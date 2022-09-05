МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ 5 сентября в режиме видеоконференции обсудят ситуацию на рынке нефти и определят параметры своего нефтяного соглашения на период после сентября. Reuters сообщил, что ОПЕК+ может оставить уровни нефтедобычи без изменений

Первыми в 14.00 мск соберутся члены министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которые вынесут рекомендацию по дальнейшим параметрам соглашения. Затем итоговое решение будет принято на заседании всех глав делегаций ОПЕК+, которое запланировано на 14.30 мск.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного повсеместной борьбой с ковидом. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. Так, с августа альянс перешел к финальному этапу выхода из объявленных два года назад сокращений, а в сентябре — увеличивает добычу на 100 тысяч баррелей в сутки.

Текущее соглашение ОПЕК+ действует до конца года. При этом ранее в августе министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что альянс скоро начнет работу над новым нефтяным соглашением на период после 2022 года. Он также отмечал расхождения, которые есть в динамике физического и "бумажного" (биржевого) рынка, заявив, что у альянса, как и прежде, есть все необходимые рычаги влияния на волатильность, включая сокращение добычи.

Высказывания саудовского министра 1 сентября поддержал вице-премьер РФ Александр Новак. Он заявил, что Россия поддерживает продолжение сделки ОПЕК+ после 2022 года и данный вопрос будет обсуждаться альянсом осенью. Также он сообщил, что солидарен с позицией бен Сальмана в том, что фьючерсный рынок нефти оторван от реального и дестабилизирован санкционными факторами.

Однако будет ли альянс обсуждать на встрече сокращение добычи нефти в октябре, вероятно, говорить рано. Агентство Рейтер 2 сентября со ссылкой на источники сообщило, что ОПЕК+ сохранит параметры соглашения на октябрь неизменными, хотя некоторые из собеседников агентства все же не исключают снижение производства для поддержания цен.

Что касается срока принятия решения — на месяц или до конца года, то Новак говорил, что практика помесячного установления параметров оправдывает себя. "Как минимум на октябрь. Как страны предложат", — сообщал он.