МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. В пятницу цены на нефть выросли на ожиданиях того, что ОПЕК+ обсудит вопрос о сокращении добычи на заседании 5 сентября. Однако рынок обеспокоен карантинными мерами в Китае и слабостью роста мировой экономики. Эксперт прокомментировал, когда в России закончится нефть

Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent закрылись с повышением на 66 центов, по 93,02 доллара за баррель, а октябрьские фьючерсы на нефть WTI — с повышением на 26 центов, по 86,87 доллара за баррель.

В понедельник котировки достигли уже 94,98 доллара за баррель Brent (+2,12%) и 88,61 доллара за баррель WTI (+2%).

На недельном графике котировки фьючерсов на WTI поднялись выше максимумов предыдущей недели и затем отступили, закрывшись ниже уровня закрытия прошлой недели. Это медвежий сигнал, отмечает Илай Тесфей, рыночный аналитик RJO Futures.

"Если исключить недельный максимум и минимум, то закрытие на более низком уровне указывает на разворот в сторону снижения — это говорит о том, что присутствует слабость, что рынок слабый", — поясняет он.

Альянс ОПЕК+ на заседании в понедельник, вероятно, примет решение оставить без изменений квоты по добыче нефти в октябре. Об этом сообщили агентству Reuters три осведомленных источника. Тем не менее другие источники не исключают того, что картель и его союзники сократят добычу, чтобы поддержать цены, которые отступили с максимальных уровней, достигнутых ранее в этом году. "Семерка" порешала: дорогую нефть оставим себе, остальным — что подешевле

На прошедшей неделе в ОПЕК+ пересмотрели в сторону понижения прогноз спроса. Теперь в альянсе ожидают, что спрос на рынке нефти в 2022 году будет отставать от предложения на 400 000 баррелей в день против предыдущего прогноза 900 000 баррелей в день. Базовый сценарий ОПЕК+ на 2023 год предполагает наличие дефицита предложения на мировом рынке нефти в размере 300 000 баррелей в день.

В Иране сообщили, что отправили конструктивный ответ на предложения США относительно восстановления ядерного соглашения 2015 года. Между тем США дали менее позитивную оценку. Эти новости заставили некоторых инвесторов сомневаться в том, что соглашение будет непременно восстановлено, что оказало поддержку нефтяным ценам, отметил Фил Флинн из Price Futures group.

"Уверенность в том, что иранское ядерное соглашение будет восстановлено, ослабла, и это привело к некоторому закрытию коротких позиций", — добавил Флинн.

В пятницу министры финансов G7 договорились ввести потолок цен на российскую нефть, однако деталей нового плана пока не раскрыли.

В США число рабочих мест вне сельского хозяйства в августе выросло сильнее, чем ожидалось. Тем не менее рост заработной платы оказался умеренным, а безработица в США выросла до 3,7%, из-за чего ФРС в этом месяце может повысить процентную ставку на 75 базисных пунктов.

Американские энергетические компании на прошедшей неделе сократили число действующих буровых установок, уде четвертый раз за последние пять недель. Согласно данным, опубликованным в пятницу Baker Hughes, на неделе 27 августа — 2 сентября их число сократилось на 5 до 760.

В пятницу российский "Газпром" заявил, что поставки природного газа по газопроводу "Северный поток" не будут возобновлены после того, как была обнаружена утечка масла из главной газовой турбины на компрессорной станции "Портовая" под Санкт-Петербургом.

Инвесторы по-прежнему обеспокоены влиянием последних антиковидных ограничений Китае. Город Чэнду в четверг ввел локдаун, ударивший по таким производителям, как Volvo.

Данные показали, что производственная активность в Китае в августе сократилась впервые за три месяца из-за ослабления спроса. Негативное влияние на производство также оказали нехватка электроэнергии и вспышки COVID-19.