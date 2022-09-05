МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Ограничения поставок нефти Россией в Евросоюз может быть только ответной мерой, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Песков заявил, что в приостановке Северного потока виноват Запад

"Конечно, это может быть только ответной мерой", — ответил Песков на вопрос журналистов о переходе России к плану по ограничениям поставок "черного золота".

Министры финансов "Большой семерки" ранее в пятницу подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций против России.

Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта РФ. По словам Жан-Пьер, Россия и так торгует нефтью со значительными скидками.