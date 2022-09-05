МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Торжественная церемония имянаречения двух нефтеналивных танкеров типа "Афрамакс", построенных для компаний "Роснефтефлот" и "Совкомфлот", состоялась на судостроительном комплексе "Звезда" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), передает корреспондент РИА Новости с места событий. На ВЭФ представили официальное мобильное приложение Генпрокуратуры

Судно "Совкомфлота" получило название "Океанский проспект" в честь центральной улицы столицы Приморского края и ДФО — Владивостока. Танкеру "Роснефтефлота" присвоили имя "Академик Губкин" в честь выдающего российского ученого.

"Стоишь у таких двух огромных красавцев — дух захватывает. Я хочу сказать, что мы гордимся результатами работы коллектива "Звезды", который завершил строительство двух танкеров "Афрамакс", которые сегодня нарекаются именами, которые получают путевку в жизнь. И я абсолютно уверен в том, что все те задачи, которые стоят перед судостроительным заводом "Звезда" будут также выполнены", — заявил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Сегодня мы — не побоюсь сказать — присутствуем при историческим событии. На наших глазах происходит локализация производства современных крупнотоннажных танкеров высокого экологического класса, работа продолжается и углубляется", — отметил глава "Совкомфлота" Игорь Тонковидов.

Танкерам еще предстоит пройти швартовный этап испытаний. Он включает работы по проверке и наладке систем и оборудования судна для дальнейшей подготовки к проведению ходовых испытаний и передаче заказчику, уточнили в "Роснефти". По словам гендиректора "Звезды" Сергея Целуйко, танкеры должны быть переданы заказчику в конце года.

В пресс-службе "Роснефти" рассказали, что нефтеналивные суда типа "Афрамакс" предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Длина танкера – 250 метров, ширина – 44 метра, дедвейт – 114 тысяч тонн, скорость – 14,6 узлов, ледовый класс – ICE-1А. Танкеры такого типа строятся в России впервые. Главная и вспомогательная энергетические установки могут работать как на традиционном, так и на экологически чистом топливе – сжиженном природном газе, что соответствует новым правилам по ограничению выбросов оксидов серы и парниковых газов.

Судостроительный комплекс "Звезда" создается по поручению президента РФ консорциумом инвесторов во главе с НК "Роснефть". Компания обеспечила пилотную загрузку судостроительному комплексу — заключены контракты на строительство 28 судов. Первые уже переданы заказчикам. Два нефтеналивных танкера типа "Афрамакс" — "Владимир Мономах" и "Владимир Виноградов" — в настоящее время выполняют регулярные рейсы по перевозке сырой нефти. Всего в портфеле заказов ССК "Звезда" серия из 12 танкеров подобного класса, 10 из них строятся по заказу "Роснефтефлота".

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.