МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на котором будут обсуждаться параметры нефтяного соглашения на период после сентября, началось в формате видеоконференции, сообщил РИА Новости источник в альянсе. Песков рассказал об ответной мере на потолок цен на российскую нефть

Традиционно комитет оценивает ситуацию на рынке нефти и готовит рекомендации по дальнейшей судьбе сделки ОПЕК+, которые позднее в понедельник обсудят главы всех делегаций альянса. Агентство Рейтер ранее со ссылкой на неназванный источник сообщило, что ОПЕК+ может рассмотреть среди прочих вариантов снижение совокупной добычи нефти на 100 тысяч баррелей в сутки.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. Так, с августа альянс перешел к финальному этапу выхода из объявленных два года назад сокращений, а в сентябре — увеличивает добычу на 100 тысяч баррелей в сутки.

Эта сделка действует до конца года. Но в августе министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что ОПЕК+ скоро начнет работу над новым нефтяным соглашением на период после 2022 года. Он также отмечал расхождения, которые есть в динамике физического и "бумажного" (биржевого) рынка, заявив, что у альянса, как и прежде, есть все необходимые рычаги влияния на волатильность, включая сокращение добычи. Высказывания саудовского министра 1 сентября поддержал вице-премьер РФ Александр Новак.

Однако официально не объявлялось, будет ли альянс обсуждать на встрече в понедельник сокращение добычи нефти. Что касается срока принятия решения — на месяц или до конца года, то Новак говорил, что практика помесячного установления параметров оправдывает себя.