МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром ускорили рост до 3%, инвесторы оценивают факторы со стороны предложения и спроса, свидетельствуют данные торгов. Песков рассказал об ответной мере на потолок цен на российскую нефть

По состоянию на 14.17 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 3,33%, до 96,12 доллара за баррель, а октябрьских фьючерсов на WTI — на 3,1%, до 89,56 доллара.

Цены на нефть в понедельник днем ускорили рост до 3%, инвесторы оценивают факторы, влияющие как на спрос, так и на предложение этого вида сырья. Одним из них является рост цен на газ, так как он может стать причиной увеличения потребности в топливе.

Кроме того, рынки пребывают в ожидании заседания ОПЕК+, запланированного на понедельник. Трейдеры полагают, что, возможно, альянс вынесет решение о сокращении или увеличении нефтяной добычи, о котором ранее упомянул министр энергетики Саудовской Аравии.

По мнению аналитика UBS AG в Цюрихе Джованни Стауново (Giovanni Staunovo), слова которого приводит агентство Блумберг, перспектива увеличения спроса на нефть, вызванного скачком цен на природный газ, является одним из факторов, стимулирующих цены нефти. "Другой — некоторые, вероятно, ожидают каких-то действий от ОПЕК+ сегодня позже", — добавил он.