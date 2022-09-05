Рост поставок нефти из США в Китай может привести к сокращению поставок с Ближнего Востока
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Импорт американской нефти в Китай, как ожидается, в сентябре достигнет 20-месячного максимума и может продолжить увеличиваться в ноябре. НПЗ пользуются снижением цен в условиях роста экспорта из США и задействования стратегических резервов.
Согласно данным Refinitiv, по крайней мере 14 танкеров, перевозящих 1,51 млн тонн, или 11 млн баррелей американской нефти в сентябре осуществят поставки в китайские порты, а в октябре импорт составит 8,82 млн баррелей. Показатель сентября может стать максимумом с января 2021 года, когда экспорт американской нефти в Китай достиг 1,98 млн тонн.
На фоне увеличения поставок нефти из США дисконт между сортом WTI и ближневосточным ценовым маркером Dubai в конце августа увеличился до 10,72 доллара за баррель, что является максимумом с 9 марта, согласно данным Refinitiv.
Согласно данным китайской таможенной службы, импорт американской нефти в КНР в июле упал к 27-месячному минимуму 128 527 тонн, или 938 247 баррелей. Кризис на Украине и восстановление экономики после пандемии привели к повышению спроса в странах Запада, в результате чего закупки американской нефти оказались невыгодными для китайских НПЗ.
Между тем теперь поставки американской нефти в Китай увеличиваются, что может привести к сокращению импорта ближневосточной нефти.
Несмотря на увеличение поставок нефти из США, совокупный импорт нефти в Китай в сентябре может продолжить снижение, отмечают аналитики. Потребление нефти в Китае находится под давлением на фоне политики нулевой терпимости к COVID.
https://1prime.ru/oil/20220905/838005511.html