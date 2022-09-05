МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Импорт американской нефти в Китай, как ожидается, в сентябре достигнет 20-месячного максимума и может продолжить увеличиваться в ноябре. НПЗ пользуются снижением цен в условиях роста экспорта из США и задействования стратегических резервов. Песков рассказал об ответной мере на потолок цен на российскую нефть

Согласно данным Refinitiv, по крайней мере 14 танкеров, перевозящих 1,51 млн тонн, или 11 млн баррелей американской нефти в сентябре осуществят поставки в китайские порты, а в октябре импорт составит 8,82 млн баррелей. Показатель сентября может стать максимумом с января 2021 года, когда экспорт американской нефти в Китай достиг 1,98 млн тонн.

На фоне увеличения поставок нефти из США дисконт между сортом WTI и ближневосточным ценовым маркером Dubai в конце августа увеличился до 10,72 доллара за баррель, что является максимумом с 9 марта, согласно данным Refinitiv.

Согласно данным китайской таможенной службы, импорт американской нефти в КНР в июле упал к 27-месячному минимуму 128 527 тонн, или 938 247 баррелей. Кризис на Украине и восстановление экономики после пандемии привели к повышению спроса в странах Запада, в результате чего закупки американской нефти оказались невыгодными для китайских НПЗ.

Между тем теперь поставки американской нефти в Китай увеличиваются, что может привести к сокращению импорта ближневосточной нефти.

Несмотря на увеличение поставок нефти из США, совокупный импорт нефти в Китай в сентябре может продолжить снижение, отмечают аналитики. Потребление нефти в Китае находится под давлением на фоне политики нулевой терпимости к COVID.