МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу в октябре вернуться к августовским параметрам нефтяной сделки, то есть сократить добычу на 100 тысяч баррелей в сутки, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание

"Комитет рекомендовал вернуться к параметрам соглашения, которые были в августе", — отметил собеседник агентства.

По его словам, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман отметил на заседании, что повышение добычи ОПЕК+ на 100 тысяч баррелей в сутки в сентябре было разовым. "Голосование прошло быстро, никто не возражал", — подчеркнул источник.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. Так, с августа альянс перешел к финальному этапу выхода из объявленных два года назад сокращений, а в сентябре — увеличивает добычу на 100 тысяч баррелей в сутки.

Эта сделка действует до конца года. Но в августе министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что ОПЕК+ скоро начнет работу над новым нефтяным соглашением на период после 2022 года. Он также отмечал расхождения, которые есть в динамике физического и "бумажного" (биржевого) рынка, заявив, что у альянса, как и прежде, есть все необходимые рычаги влияния на волатильность, включая сокращение добычи. Высказывания саудовского министра 1 сентября поддержал вице-премьер РФ Александр Новак.