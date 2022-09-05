МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Заседание всех глав делегаций ОПЕК+, на котором планируется определить параметры нефтяного соглашения в октябре, началось в формате видеоконференции, сообщил РИА Новости источник в альянсе. Цены на нефть ускорили рост на внешних факторах

Ранее состоялось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Он рекомендовал альянсу вернуться в октябре к августовским параметрам соглашения, то есть вновь сократить добычу на 100 тысяч баррелей в сутки, сообщил источник агентству.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. Так, с августа альянс перешел к финальному этапу выхода из объявленных два года назад сокращений, а в сентябре — увеличивает добычу на 100 тысяч баррелей в сутки.