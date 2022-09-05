МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. ОПЕК+ по итогам заседания в понедельник согласовал возврат к августовским параметрам сделки, в октябре сократит добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки, на которые должен был увеличить производство в сентябре, следует из официального коммюнике альянса. Песков рассказал об ответной мере на потолок цен на российскую нефть

"Учитывая текущие фундаментальные показатели рынка нефти и консенсус относительно его перспектив, ОПЕК и участвующие нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК, решили… вернуться к уровню добычи в августе 2022 года для стран-участниц ОПЕК и не-ОПЕК на октябрь 2022 года… отметив, что корректировка уровня добычи в сторону повышения на 0,1 миллиона баррелей в сутки была предназначена только для сентября 2022 года", — говорится в коммюнике.

Следующее заседание альянса ОПЕК+ назначено на 5 октября, указывается в сообщении.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. Так, с августа альянс перешел к финальному этапу выхода из объявленных два года назад сокращений, а в сентябре — увеличивает добычу на 100 тысяч баррелей в сутки.