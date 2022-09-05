Депутат Завальный заявил, что ограничение цен на нефть из России вызовет ее дефицит на мировом рынке
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Ограничение цен на российскую нефть вызовет дефицит данного энергоресурса на мировом рынке и еще больший рост цен, разговоры об этом являются не более чем политической профанацией, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
Министры финансов G7 в пятницу подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций.
"Сейчас все западные политики отличаются популизмом, на мой взгляд, это из этой серии – политического популизма. Я в эту идею не верю. Потому что не важно, мировая это экономика, энергетика или отдельно взятые страна, регион или муниципальное образование, как только вы начинаете на что-то регулировать цены в условиях рыночного ценообразования, вы создаете либо дефицит на эту продукцию, либо полное ее исчезновение с полок. Это в полной мере относится и к нефти", — сказал Завальный.
Депутат отметил, что введение ценовых ограничений рассматривается Западом в качестве возможной альтернативы эмбарго на ее ввоз, которое должно заработать с 5 декабря. "Они этот механизм пытаются придумать как альтернативу полного эмбарго на поставки нефти. Понимая, что от нефти и нефтепродуктов они отказаться не могут, пытаются поменять его на более мягкий механизм контроля и регулирования цен", — сказал он.
Однако, если такое решение будет принято, Россия не станет торговать нефтью себе в убыток, и европейским странам все равно придется покупать эту нефть у других поставщиков, но по более высоким ценам, а рынок будет расбалансирован. "Поэтому эта акция — политическая профанация, и не более того", — полагает депутат.
При этом он не является сторонником введения каких-либо минимальных цен при поставках российской нефти за рубеж. "Мы должны работать в рынке, поставлять тем, кто у нас покупает, по тем ценам, которые формирует рынок, либо в рамках долгосрочных контрактов мы формируем цену на поставки нефти, нефтепродуктов. В первую, очередь, работать с дружественными странами", — пояснил Завальный.
Балансировать рынок, по мнению главы профильного комитета, необходимо в рамках сделки ОПЕК+. "Единственное, что, может быть, горизонт планирования будет уже не такой, как сейчас. Чтобы балансировать рынок, возможно, придется не раз в полгода собираться, а ежемесячно регулировать объемы добычи нефти в рамках ОПЕК+, заявил Завальный.
https://1prime.ru/oil/20220905/838006045.html