МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Ограничение цен на российскую нефть вызовет дефицит данного энергоресурса на мировом рынке и еще больший рост цен, разговоры об этом являются не более чем политической профанацией, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Песков рассказал об ответной мере на потолок цен на российскую нефть

Министры финансов G7 в пятницу подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций.

"Сейчас все западные политики отличаются популизмом, на мой взгляд, это из этой серии – политического популизма. Я в эту идею не верю. Потому что не важно, мировая это экономика, энергетика или отдельно взятые страна, регион или муниципальное образование, как только вы начинаете на что-то регулировать цены в условиях рыночного ценообразования, вы создаете либо дефицит на эту продукцию, либо полное ее исчезновение с полок. Это в полной мере относится и к нефти", — сказал Завальный.

Депутат отметил, что введение ценовых ограничений рассматривается Западом в качестве возможной альтернативы эмбарго на ее ввоз, которое должно заработать с 5 декабря. "Они этот механизм пытаются придумать как альтернативу полного эмбарго на поставки нефти. Понимая, что от нефти и нефтепродуктов они отказаться не могут, пытаются поменять его на более мягкий механизм контроля и регулирования цен", — сказал он.

Однако, если такое решение будет принято, Россия не станет торговать нефтью себе в убыток, и европейским странам все равно придется покупать эту нефть у других поставщиков, но по более высоким ценам, а рынок будет расбалансирован. "Поэтому эта акция — политическая профанация, и не более того", — полагает депутат.

При этом он не является сторонником введения каких-либо минимальных цен при поставках российской нефти за рубеж. "Мы должны работать в рынке, поставлять тем, кто у нас покупает, по тем ценам, которые формирует рынок, либо в рамках долгосрочных контрактов мы формируем цену на поставки нефти, нефтепродуктов. В первую, очередь, работать с дружественными странами", — пояснил Завальный.

Балансировать рынок, по мнению главы профильного комитета, необходимо в рамках сделки ОПЕК+. "Единственное, что, может быть, горизонт планирования будет уже не такой, как сейчас. Чтобы балансировать рынок, возможно, придется не раз в полгода собираться, а ежемесячно регулировать объемы добычи нефти в рамках ОПЕК+, заявил Завальный.