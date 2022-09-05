МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Спрос на мировом нефтяном рынке постепенно восстанавливается, в начале 2023 года превысит 100 миллионов баррелей в сутки, заявил вице-премьер России Александр Новак. Новак счел предложенные "Новатэком" решения по газификации Камчатки важными

Ранее в мае 2020 года ОПЕК+ сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Позже условия сделки корректировались несколько раз. В августе альянс перешел к финальному этапу выхода из объявленных два года назад сокращений, в сентябре увеличил добычу сырья на 100 тысяч баррелей в сутки.

"Пока спрос восстанавливается относительно уровня допандемийного. Мы ожидаем, что в следующем году, в начале следующего года, мы выйдем на соответствующие показатели, выше 100 миллионов баррелей в сутки спроса на нефть", — сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24".

В понедельник сообщалось, что ОПЕК+ принял решение вновь сократить добычу нефти на 100 миллионов баррелей в сутки в октябре.