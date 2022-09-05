МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Решение ОПЕК+ вернуться в октябре августовским условиям соглашения сигнализирует рынку, что все участники альянса заинтересованы в стабильно высоких ценах на нефть и будут их отстаивать, прокомментировал РИА Новости управляющий партнер Kept Антон Усов. Новак предрек значительный рост спроса на мировом рынке нефти

ОПЕК+ на заседании в понедельник решил вновь сократить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки, вернувшись в октябре к августовским условиям соглашения.

"На мой взгляд, ОПЕК+ пошел по пути символического снижения добычи, чтобы послать сигнал рынку и поддержать цены на текущем уровне на фоне возможной рецессии мировой экономики и значительного падения нефтяных котировок от максимума. Это своего рода сигнал того, что страны-производители будут отстаивать свои экономические интересы и заинтересованы в стабильно высоком уровне цен", — сказал Усов.

Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания в понедельник сказал, что ОПЕК+ продолжает следить за ситуацией на мировом рынке нефти в связи с обсуждениями стран G7 установить предельную цену российской нефти.

Министры финансов G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) в пятницу подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций за военную спецоперацию на Украине. Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта РФ.

При этом главы минфинов стран G7 также призвали нефтедобывающие страны нарастить добычу, чтобы снизить волатильность на рынках энергоносителей, отметив, что решение ОПЕК+ по наращиванию добычи в сентябре (на 100 тысяч баррелей в сутки) приветствуется на фоне ограниченного предложения этого сырья.