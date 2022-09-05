МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут почти на 3% после заявления ОПЕК+ о сокращении добычи в октябре, следует из данных торгов. Новак предрек значительный рост спроса на мировом рынке нефти

По состоянию на 18.39 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 2,75%, до 95,58 доллара за баррель, а октябрьских фьючерсов на WTI — на 2,58%, до 89,11 доллара.

Ранее в понедельник ОПЕК+ по итогам заседания решила вернуться к августовским условиям сделки и сократить добычу "черного золота" в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки. Решение было принято для поддержания цен на нефть и стабильности рынка.

"Это решение — выражение нашей готовности использовать все имеющиеся в нашем арсенале инструменты. Это небольшое изменение (в условиях сделки — ред.) показывает, что мы будем внимательны, превентивны и активны в плане поддержки стабильности и эффективного функционирования рынка", — заявил в интервью агентству Блумберг министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.