МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Возможное сокращение добычи ОПЕК+ инвесторы воспринимали как поиск определенного баланса в ситуации, если Иран выведет свою нефть на рынок при ядерной сделке с США; однако она вряд ли будет заключена в ближайшее время, поэтому маловероятно, что альянс будет серьезно сокращать производство, заявил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Новак предрек значительный рост спроса на мировом рынке нефти

ОПЕК+ на заседании в понедельник решил вновь сократить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки, вернувшись в октябре к августовским условиям соглашения.

"ОПЕК+ и ранее не исключала возможности сокращения добычи, но инвесторы воспринимали эти замечания как поиск определенного баланса в том случае, если нефть иранского происхождения все-таки попадет на мировой рынок. Однако ядерная сделка между США и Ираном далека от заключения, поэтому вряд ли ОПЕК+ будет серьезно сокращать производство", — сказал Скрябин.

Как писали зарубежные СМИ, Иран готов поставить на мировой рынок около 93 миллионов баррелей нефти сразу после заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Инвесторы опасаются, что возвращение иранской нефти на мировые рынки в рамках возобновления ядерной сделки, заключенной Тегераном в 2015 году, вызовет избыток предложения и спровоцирует падение цен на "чёрное золото", рынок которого уже пострадал от низкой ликвидности и высокой волатильности,.

Тегеран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. 24 августа иранская сторона получила ответ США и пока рассматривает комментарии американского правительства.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.