МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем опускаются, инвесторы оценивают перспективы снижения спроса, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов. В Минэнерго назвали последствия ограничения цен на российскую нефть

По состоянию на 13.05 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 2,75%, до 93,11 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,14%, до 86,73 доллара.

Нефтяные котировки во вторник днем снижаются, рынки оценивают возможные причины сокращения спроса на этот вид сырья. Так, отрицательное влияние оказывают перспектива повышения учетной ставки Федрезервом США и продолжающиеся коронавирусные ограничения в Китае. При этом увеличению предложения может способствовать возможное возвращение Ирана в ядерную сделку.

"Тревожные перспективы мировой экономики в сочетании с перспективами ядерной сделки между США и Ираном создали "медвежий" сценарий для цен на нефть, чего не наблюдалось на протяжении большей части года", — заявил порталу MarketWatch главный рыночный стратег брокера OANDA Крейг Эрлам (Craig Erlam).