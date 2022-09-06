МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Цены на нефть марки Brent во вторник вечером опускаются более чем на 2% на опасениях инвесторов по поводу снижения спроса, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов. Доллар дорожает к евро и иене после статистики из США

По состоянию на 18.43 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 2,31%, до 93,53 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — символически растет на 0,66%, до 87,44 доллара.

Нефть дешевеет на рыночных опасениях по поводу возможного снижения спроса. Пессимизм на рынках объясняется тем, что в сентябре ожидается резкое повышение ключевой ставки в США. По данным CME Group, 72% аналитиков прогнозируют повышение сразу на 75 базисных пунктов. Кроме того, негативное влияние на цены оказывают коронавирусные ограничения в Китае, замедляющие экономику страны.

Накануне ОПЕК+ решил сократить добычу нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки для сохранения стабильности на рынках. Тем не менее, цены на "черное золото" все еще снижаются.

"Сокращение было весьма скромным и поэтому в основном представляет собой форму словесной интервенции, сигнал Западу о способности ОПЕК влиять на рынок", — сказала порталу MarketWatch глава отдела инвестиций Interactive Investor Виктория Сколар (Victoria Scholar).