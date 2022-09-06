Стратегические нефтяные резервы США упали до минимума с 1984 года
Стратегические нефтяные резервы США упали до минимума с ноября 1984 года
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Стратегические нефтяные резервы США на неделе 27 августа — 2 сентября сократились на 7,5 млн баррелей, до 442,5 млн баррелей, минимума с ноября 1984 года. Об этом сообщили в Минэнерго США.
Из стратегических резервов на отчетной неделе было реализовано примерно 5,9 млн баррелей низкосернистой нефти и 1,7 млн баррелей — высокосернистой.
https://1prime.ru/oil/20220906/838024970.html
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