МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Стратегические нефтяные резервы США на неделе 27 августа — 2 сентября сократились на 7,5 млн баррелей, до 442,5 млн баррелей, минимума с ноября 1984 года. Об этом сообщили в Минэнерго США. В США заявили, что помогают обеспечить Европу газом

Из стратегических резервов на отчетной неделе было реализовано примерно 5,9 млн баррелей низкосернистой нефти и 1,7 млн баррелей — высокосернистой.