МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Запасы нефти в чешских хранилищах упали ниже установленного минимума в 90 дней, сейчас их хватает на 87,77 дня, сообщил глава госуправления материальных резервов (госрезерв) Павел Швагр. Импорт сырой нефти в Китай снизился в августе

"В данный момент наши запасы (нефти в хранилищах) составляют 87,77 дня", — сказал Швагр, добавив, что причиной такой ситуации является актуальное отсутствие поставщика этого вида сырья.

По его словам, не помог и дважды, в июле и августе, объявлявшийся тендер, сейчас готовится уже третий.

Как сообщил глава госрезерва, контракт на закупку нефти стоимостью около 52,2 миллиона долларов будет вновь выставлен в ближайшие несколько дней. Согласно тендерной документации, речь идет примерно о 75 тысячах тонн нефти.