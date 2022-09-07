МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем перешли к росту на ожиданиях сокращения предложения этого вида сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.36 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,27%, до 93,06 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,25%, до 87,09 доллара.

Утром нефть дешевела более чем на 1%. Но днем цены перешли к росту — положительной динамике способствовало заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия прекратит поставлять нефть тем странам, которые введут для неё ценовые ограничения. Это, в свою очередь, вызвало ожидания снижения предложения "черного золота" на рынке.

"Учитывая многочисленные неопределенности как со стороны предложения, так и со стороны спроса, именно этого следует ожидать в обозримом будущем", — сказал агентству Блумберг глава отдела товарной стратегии Saxo Bank Уле Хансен (Ole Hansen). "Ограничение цены может привести к тому, что цена на нефть не упадет, а наоборот, поднимется", — добавил эксперт.