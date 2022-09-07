МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Если страны G7 согласуют потолок цен на российскую нефть, то это может серьезно усугубить энергетический кризис, считает газета Financial Times. Financial Times узнали, где в Европе самые высокие цены на электричество

"Будет трудно найти хотя бы одного аналитика по нефтяному рынку за пределами правительства США, который считает, что план по ценовому пределу будет работать так, как задумано", — пишет газета.

Автор статьи уверен, что план "Большой семерки" представляет собой огромную авантюру и может иметь неприятные последствия.

Издание полагает, что падение объема поставок российской нефти, аналогичное тому, которое было в рамках ОПЕК+, приведет к безумию на нефтяных рынках.

Главы минфинов G7 2 сентября подтвердили план ввести "лимит цен" на нефть из России и призвали все страны присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель ЕК — ввести лимит цен в соответствии со сроками, согласованными в рамках шестого пакета санкций ЕС, то есть 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя идеи ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Запад сейчас не в том положении, чтобы диктовать России свои условия.