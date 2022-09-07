Минэнерго США понизило прогноз цены нефти Brent на 2022 год
Минэнерго США понизило прогноз цены нефти Brent на 2022 год до 104,21 доллара за баррель
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) понизило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 104,21 доллара за баррель с прежних 104,78 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.
EIA при этом повысило прогноз средней цены Brent на будущий год — до 96,91 доллара за баррель с 95,13 доллара.
Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2022 год был ухудшен — до 98,07 доллара за баррель с августовской оценки в 98,71 доллара, на 2023 год прогноз был повышен — до 90,91 доллара с 89,13 доллара за баррель.
https://1prime.ru/oil/20220907/838043295.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.