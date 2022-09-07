МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) понизило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 104,21 доллара за баррель с прежних 104,78 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA. Цена нефти Brent упала ниже 89 долларов за баррель впервые с 3 февраля

EIA при этом повысило прогноз средней цены Brent на будущий год — до 96,91 доллара за баррель с 95,13 доллара.

Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2022 год был ухудшен — до 98,07 доллара за баррель с августовской оценки в 98,71 доллара, на 2023 год прогноз был повышен — до 90,91 доллара с 89,13 доллара за баррель.