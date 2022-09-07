МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Минэнерго США немного повысило прогнозы по спросу на нефть в мире: в 2022 году он может составить 99,5 миллиона баррелей в сутки по сравнению с ранее прогнозируемыми 99,4 миллиона баррелей, но сохранило прогноз на 2023 год на уровне 101,5 миллиона баррелей, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США. Минэнерго США понизило прогноз цены нефти Brent на 2022 год

"Мы прогнозируем, что мировое потребление вырастет в среднем на 2,1 миллиона баррелей в сутки в течение всего 2022 года и в среднем на 2 миллиона баррелей в сутки в 2023 году. В результате высоких мировых цен на природный газ мы повысили наш прогноз потребления нефти в 4 квартале 2022 года и 1 квартале 2023 года, поскольку поставщики электроэнергии, особенно в Европе, могут перейти на нефтяное генерирующее топливо", — сообщается в докладе.

В материалах минэнерго уточняется, что в 2022 году спрос на нефть составит 99,53 миллиона баррелей против 99,43 миллиона баррелей в сутки, прогнозируемых ранее. Соответственно, оценка повысилась на 0,1%. При этом, в 2023 году был пересмотрен прогноз лишь на 10 тысяч баррелей в сторону повышения: с 101,49 миллиона до 101,5 миллиона.

Кроме того, уточняется, что, по оценкам министерства, в августе текущего года в мире потреблялось 99,4 миллиона баррелей нефти в сутки, что в годовом выражении больше на 1,6 миллиона баррелей.