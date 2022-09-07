МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Минэнерго США немного повысило прогнозы по спросу на нефть в мире: в 2022 году он может составить 99,5 миллиона баррелей в сутки по сравнению с ранее прогнозируемыми 99,4 миллиона баррелей, но сохранило прогноз на 2023 год на уровне 101,5 миллиона баррелей, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США.

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"Мы прогнозируем, что мировое потребление вырастет в среднем на 2,1 миллиона баррелей в сутки в течение всего 2022 года и в среднем на 2 миллиона баррелей в сутки в 2023 году. В результате высоких мировых цен на природный газ мы повысили наш прогноз потребления нефти в 4 квартале 2022 года и 1 квартале 2023 года, поскольку поставщики электроэнергии, особенно в Европе, могут перейти на нефтяное генерирующее топливо", — сообщается в докладе.

В материалах минэнерго уточняется, что в 2022 году спрос на нефть составит 99,53 миллиона баррелей против 99,43 миллиона баррелей в сутки, прогнозируемых ранее. Соответственно, оценка повысилась на 0,1%. При этом, в 2023 году был пересмотрен прогноз лишь на 10 тысяч баррелей в сторону повышения: с 101,49 миллиона до 101,5 миллиона.

Кроме того, уточняется, что, по оценкам министерства, в августе текущего года в мире потреблялось 99,4 миллиона баррелей нефти в сутки, что в годовом выражении больше на 1,6 миллиона баррелей.