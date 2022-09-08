МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Идея стран "Большой семерки" ввести ценовые лимиты на российскую нефть сработает только в том случае, если Москва согласится на эти условия, что едва возможно. Так считает посол Индонезии в России Хосе Таварес. Нефть дорожает в рамках коррекции после двухдневного падения стоимости

"Мы слышали об идее введения потолка цен. Предельна цена предназначена для покупателей. Не знаю, примет ли Россия такое предложение о потолке цен, хотя я не уверен в этом… Но ценовой потолок может работать только в том случае, если поставщик согласен с лимитом цены, в противном случае он не работает", — сказал дипломат в интервью РИА Новости на полях ВЭФ.

Он добавил, что Индонезия, в случае заинтересованности в российских энергоресурсах, напрямую обратится к России.

Таварес также подчеркнул, что вопрос потолка цен на нефть не включен в повестку саммита "Большой двадцатки".

Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в G20. Все мероприятия "двадцатки", в том числе и лидерский саммит, проходят в этом году на индонезийском острове Бали.

По его словам, существует вероятность обращения представителей G7 отдельно к участникам саммита.

Кроме того, дипломат подчеркнул готовность Индонезии обеспечить безопасность президента России Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки".

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00