МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. "Газпром нефть" планирует в 2022 году нарастить нефтепереработку в России на семь процентов, до рекордных свыше 41 миллиона тонн, заявил директор дирекции переработки нефти и газа компании Олег Ведерников. Посол Индонезии: идея потолка цен на нефть сработает при согласии России

"Мы планируем по итогам 2022 года выйти на рекордный объем нефтепереработки на российских НПЗ компании — более 41 миллиона тонн. Это на 7% выше уровня допандемийного 2019 года. Необходимую рынку динамику роста обеспечат проекты модернизации, в том числе комплекс "Евро+" Московского НПЗ и комплекс глубокой переработки нефти Омского НПЗ", — отметил бизнесмен.

Он подчеркнул, что планы по модернизации всех российских нефтеперерабатывающих активов сохраняются.

В первом полугодии показатель переработки вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добавил он, не уточнив объем. Наибольший вклад в динамику дали Омский и Московский заводы.

"В зависимости от потребностей мы можем оперативно регулировать баланс корзины нефтепродуктов, повышая тот или иной вид топлива для обеспечения внутреннего рынка РФ", — отметил топ-менеджер.

Что касается Московского НПЗ, то в первом полугодии переработка нефти на нем составила 5,9 миллиона тонн, что почти на 3% выше, чем за аналогичный период прошлого года, сказал генеральный директор предприятия Виталий Зубер.

"Газпром нефть" в России владеет двумя нефтеперерабатывающими заводами — Московским и Омским, а также совместно с "Роснефтью" — НПЗ "Славнефть-ЯНОС". Кроме того, у нее контрольный пакет акций в компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"), которой принадлежит НПЗ в сербском Панчево.