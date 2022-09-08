АЛМА-АТА, 8 сен — ПРАЙМ. Председатель правления национальной нефтегазовой компании "Казмунайгаз" (КМГ) Магзум Мирзагалиев доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о стабильной отгрузке нефти на экспорт по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщила пресс-служба главы государства. Минэнерго Казахстана назвало квоту страны в ОПЕК+ в октябре

КТК 22 августа сообщил, что временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причальных устройства (ВПУ) в порту из-за обнаружения в них неполадок, и что в связи с этим заявки грузоотправителей будут выполняться в сниженных объемах.

"Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о текущей ситуации на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума. Налив нефти в танкеры осуществляется стабильно, отгрузки осуществляются согласно графику", — говорится в сообщении пресс-службы.

Мирзагалиев также сообщил главе государства о принимаемых компанией мерах для стабилизации ситуации на рынке горюче-смазочных материалов. Нацбанк Казахстана спрогнозировал рост инфляции в стране к концу года

Согласно информации компании, в этом году в Казахстане будет произведен рекордный объем нефтепродуктов – 17 миллионов тонн. Кроме того, принято решение о переносе планового ремонта на Шымкентском и Атырауском НПЗ, что позволит дополнительно направить на внутренний рынок до 150 тысяч тонн дизельного топлива, а кроме того, Железными дорогами Казахстана будет осуществлен импорт дизельного топлива в объёме до 100 тысяч тонн.

Крое того, Мирзагалиев отчитался о реализации проектов "Казмунайгаза" в сфере нефтегазохимии. В настоящее время на полипропиленовом заводе в Атырауской области завершены пусконаладочные работы. Запуск предприятия ожидается в течение месяца.