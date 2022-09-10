МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Механизм "потолка" цен на российскую нефть сможет работать без участия Индии и Китая, заявил помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис на конференции в институте Брукингса. Эксперт заявил, что общий "потолок" цен на газ — более реализуемый сценарий

"Достижение (соглашения) только на уровне G7 уже является достаточно обширным для достижения успеха без Индии и Китая", — сказал он. Трансляцию вел сайт института.

По его словам, участие обеих стран позволит обеспечить "лучшую" работу механизма контроля цен. Он отметил, что США сейчас не обсуждают возможности применения вторичных санкций, обязывающих другие страны присоединяться к установлению "потолка" на стоимость российской нефти.

В пятницу замминистра финансов США Уолли Адейемо заявлял, что США вместе с союзниками намерены установить "потолок" цен на экспортируемую Россией нефть выше себестоимости, но ниже рыночного уровня. По его словам, инициатива, принятая на вооружение G7, снизит российские доходы, но сохранит стимул для продолжения поставок.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что идея о лимите цен на нефть является полным абсурдом, Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат. Он добавил, что ввод ограничений для цен на российскую нефть разрушит рынок, а другие производители также не отзываются позитивно о подобной инициативе.