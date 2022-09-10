МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. США намерены наказывать физические лица и компании, которые будут закупать российскую нефть дороже готовящихся ценовых ограничений, сообщило американское министерство финансов. Глава МИД Венгрии назвал лимит цен на российский газ абсурдом

"Физические и юридические лица, которые осуществляют значительные закупки нефти сверх ценовых ограничений,… могут подвергнуться действиям, направленным на исполнение санкций", — говорится в справочных материалах, опубликованных в преддверии имплементации инициативы.

Также в министерстве сообщили, что ценовой потолок на импорт российской нефти будет устанавливаться всеми странами, которые согласятся на применение нового механизма, сообщило министерство финансов США.

"Страны, которые согласятся применять морскую сервисную политику и ценовые исключения, те, кто возьмет на себя обязательства применять ценовые ограничения на импорт, смогут напрямую участвовать в коалиционном консультативном процессе установления ценовых ограничений", — сказано в справочных материалах, опубликованных в преддверии имплементации инициативы.

Министерство добавило, что коалиция будет руководствоваться в своих решениях набором технических факторов и работать под началом "координатора", который будет назначаться по принципу ротации.

При этом в министерстве подтвердили, что США вместе с союзниками из G7 и Евросоюза введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря, нефтепродуктов — 5 февраля.

"Запрет в отношении транспортировки сырой нефти морским путем вступает в силу 5 декабря 2022 года, в отношении морской транспортировки нефтепродуктов — 5 февраля 2023 года", — сказано в сообщении.

Коалиция намерена сделать исключения из запрета для поставок, укладывающиеся в ценовые ограничения, которые определят союзники.