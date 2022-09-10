В США высказались о закупках нефти в России после введения ценового потолка
Минфин: США не возобновят закупки нефти в России после введения ценового потолка
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МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. США не возобновят закупки российской нефти после введения на нее ценового потолка, сообщило американское министерство финансов.
В справочных материалах, опубликованных в преддверии имплементации инициативы, министерство напомнило, что США ввели запрет на импорт нефти и продуктов ее переработки из РФ, но не отказывают в таких закупках другим странам.
"Этот запрет останется в силе", — сказано в документе.
https://1prime.ru/oil/20220910/838072657.html
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