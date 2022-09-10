МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. США не возобновят закупки российской нефти после введения на нее ценового потолка, сообщило американское министерство финансов. Минфин США оценил эффективность механизма "потолка" цен на нефть из России

В справочных материалах, опубликованных в преддверии имплементации инициативы, министерство напомнило, что США ввели запрет на импорт нефти и продуктов ее переработки из РФ, но не отказывают в таких закупках другим странам.

"Этот запрет останется в силе", — сказано в документе.