МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Введение Соединенными Штатами ценовых ограничений на российскую нефть — это безумие, заявил в интервью "Известиям" американский политолог Стефан Эберт. Bloomberg: Украина запросила у США кредит на покупку газа

"Я думаю, что очень ошибочный подход. Как я понимаю, есть такое понятие как свободная торговля. И это еще практикуется по всему миру. Так что потолок цен на какой-то товар — это безумие", — сказал Эберт, комментируя введение потолка цен на российскую нефть. Вместе с тем он указал, что введение этого ограничения выглядит продолжением экономических войн, наподобие тех, которые Соединенные Штаты ведут с Венесуэлой, Кубой и Ираном.

В то же время Эберт подверг сомнению способность Вашингтона контролировать происхождение нефтяных поставок.

"Мы будем бороться с Индией? Я как-то сомневаюсь, потому что в мире есть страны, которые с нами, — ЕС, Япония, а есть остальной мир, то есть две трети населения земного шара. Теоретически я не знаю, как они будут следить", — отметил политолог.