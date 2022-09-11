В США назвали безумием позицию Белого дома по российской нефти
Политолог Эберт: введение США потолка цен на российскую нефть – это безумие
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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Введение Соединенными Штатами ценовых ограничений на российскую нефть — это безумие, заявил в интервью "Известиям" американский политолог Стефан Эберт.
"Я думаю, что очень ошибочный подход. Как я понимаю, есть такое понятие как свободная торговля. И это еще практикуется по всему миру. Так что потолок цен на какой-то товар — это безумие", — сказал Эберт, комментируя введение потолка цен на российскую нефть. Вместе с тем он указал, что введение этого ограничения выглядит продолжением экономических войн, наподобие тех, которые Соединенные Штаты ведут с Венесуэлой, Кубой и Ираном.
В то же время Эберт подверг сомнению способность Вашингтона контролировать происхождение нефтяных поставок.
"Мы будем бороться с Индией? Я как-то сомневаюсь, потому что в мире есть страны, которые с нами, — ЕС, Япония, а есть остальной мир, то есть две трети населения земного шара. Теоретически я не знаю, как они будут следить", — отметил политолог.
https://1prime.ru/oil/20220911/838076334.html
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