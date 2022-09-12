МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Индонезийский президент Джоко Видодо заявил, что Индонезия в условиях роста цен на энергоносители рассматривает возможность закупки российской нефти. Посол Индонезии: идея потолка цен на нефть сработает при согласии России

"Мы всегда отслеживаем все варианты. Если есть страна, и она дает лучшую цену, — конечно", — сказал Видодо в интервью газете Financial Times, отвечая на вопрос о том, будет ли Индонезия закупать российскую нефть.

По словам Видодо, правительство "обязано находить различные источники для удовлетворения энергетических потребностей" страны. "Мы хотим найти решение", — сказал индонезийский президент.

Как отмечает газета, Индонезия уже много лет не импортировала из России значительных объемов нефти. При этом закупка российской нефти по цене выше предела, установленного странами G7, может сделать страну уязвимой для санкций США, отметило издание.