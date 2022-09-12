МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром заметно снижаются на перспективах уменьшения спроса на неё, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Эксперт дал прогноз по нефтяным котировкам на следующую неделю

По состоянию на 7.59 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,44%, до 91,52 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 1,64%, до 85,37 доллара.

Цены на "черное золото" находятся под давлением потенциального снижения спроса на нефть в связи с возможной рецессией мировой экономики. Такой сценарий подкрепляется ужесточением центробанков своей монетарной политики и повышением учетных ставок в борьбе с высокой инфляцией.

Кроме того, число случаев заражения коронавирусов в Китае, крупнейшем импортере нефти, продолжает быть там в центре внимания. Власти страны сохраняют ограничения на передвижение, снижая тем самым потребление бензина.

"Сейчас, похоже, на первый план выходит потенциальная слабость спроса в связи с опасениями рецессии и длительными ограничениями в Китае", — сказал агентству Bloomberg аналитик по нефти и газу из RHB Investment Bank Bhd Шон Лим (Sean Lim).