Мировые цены на нефть упали на 1,5 процента из-за опасений вокруг спроса
Мировые цены на нефть снижаются более чем на один процент на перспективах падения спроса
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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром заметно снижаются на перспективах уменьшения спроса на неё, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
По состоянию на 7.59 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,44%, до 91,52 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 1,64%, до 85,37 доллара.
Цены на "черное золото" находятся под давлением потенциального снижения спроса на нефть в связи с возможной рецессией мировой экономики. Такой сценарий подкрепляется ужесточением центробанков своей монетарной политики и повышением учетных ставок в борьбе с высокой инфляцией.
Кроме того, число случаев заражения коронавирусов в Китае, крупнейшем импортере нефти, продолжает быть там в центре внимания. Власти страны сохраняют ограничения на передвижение, снижая тем самым потребление бензина.
"Сейчас, похоже, на первый план выходит потенциальная слабость спроса в связи с опасениями рецессии и длительными ограничениями в Китае", — сказал агентству Bloomberg аналитик по нефти и газу из RHB Investment Bank Bhd Шон Лим (Sean Lim).
https://1prime.ru/oil/20220912/838082666.html
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