МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США на отчетной неделе упало к минимуму с конца июля. Снижение наблюдается, даже несмотря на сравнительно высокие цены на энергоносители. Об этом в пятницу сообщили в нефтесервисной компании Baker Hughes. Мировые цены на нефть упали на 1,5 процента из-за опасений вокруг спроса

По данным Baker Hughes, число действующих нефтяных и газовых буровых установок, опережающий индикатор добычи, на неделе 3-9 сентября снизилось на одну единицу, до 759 единиц.

Несмотря на снижение на отчетной неделе, число буровых установок по-прежнему на 256 единиц, или 51%, выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Число нефтяных буровых установок на отчетной неделе сократилось на 5 единиц, до минимума с середины июня 591 единицы. Число газовых буровых установок выросло на 4 единицы, до 166 единиц, максимума с августа 2019 года. США перестали закупать у России черные металлы

В августе число нефтяных и газовых буровых установок снизилось после роста в течение 24 месяцев. За истекший период этого года цены на нефть выросли примерно на 16%, а в 2021 году они повысились на 55%.

Ранее число буровых установок росло низкими темпами, поскольку многие компании сфокусированы на выплате дивидендов инвесторам и обслуживании долга, а не на наращивании добычи.