МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем перешли к росту на фоне снижения стоимости доллара к основным мировым валютам, а также рисковых настроений на фондовых рынках, инвесторы продолжают оценивать перспективы вокруг спроса, следует из данных торгов.

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По состоянию на 11.56 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,98%, до 93,75 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,84%, до 87,52 доллара. Утром котировки снижались в среднем на 1,5%.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 1,07%, до 107,84 пункта. Удешевление американской валюты делает сырьевые товары, в том числе нефть, более доступными при покупке в другой валюте.

Рост фондовых рынков при этом поддерживает склонность трейдеров к риску, что также благоприятно для цен на сырьевые товары. Индексы Австралии и Японии выросли на 1%, биржи Европы — поднимаются в среднем в пределах 1,5%.

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Инвесторы продолжают оценивать базовые фактора рынка, в частности — перспективы спроса. Риски рецессии, связанные с ужесточением монетарной политики мировыми центробанками для борьбы с сильной инфляцией, негативно отражаются на ожиданиях вокруг спроса.

Кроме того, ситуация с коронавирусом в Китае также вызывает беспокойство, поскольку КНР является одним из крупнейших импортеров и потребителей этого вида сырья. Пекин продолжает придерживаться политики нулевой терпимости к вирусу, что может стать причиной ужесточения карантина.