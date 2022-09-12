МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем перешли к росту на фоне снижения стоимости доллара к основным мировым валютам, а также рисковых настроений на фондовых рынках, инвесторы продолжают оценивать перспективы вокруг спроса, следует из данных торгов. Эксперт дал прогноз по нефтяным котировкам на следующую неделю

По состоянию на 11.56 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,98%, до 93,75 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,84%, до 87,52 доллара. Утром котировки снижались в среднем на 1,5%.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 1,07%, до 107,84 пункта. Удешевление американской валюты делает сырьевые товары, в том числе нефть, более доступными при покупке в другой валюте.

Рост фондовых рынков при этом поддерживает склонность трейдеров к риску, что также благоприятно для цен на сырьевые товары. Индексы Австралии и Японии выросли на 1%, биржи Европы — поднимаются в среднем в пределах 1,5%. США увидели риски зимнего всплеска цен на нефть из-за санкций против России

Инвесторы продолжают оценивать базовые фактора рынка, в частности — перспективы спроса. Риски рецессии, связанные с ужесточением монетарной политики мировыми центробанками для борьбы с сильной инфляцией, негативно отражаются на ожиданиях вокруг спроса.

Кроме того, ситуация с коронавирусом в Китае также вызывает беспокойство, поскольку КНР является одним из крупнейших импортеров и потребителей этого вида сырья. Пекин продолжает придерживаться политики нулевой терпимости к вирусу, что может стать причиной ужесточения карантина.