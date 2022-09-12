ТОКИО, 12 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, в ходе которых японский лидер выразил надежду на лидирующую роль Саудовской Аравии для стабилизации рынка нефти, сообщил МИД Японии. США увидели риски зимнего всплеска цен на нефть из-за санкций против России

"Стороны провели насыщенное обсуждение непрозрачности спроса и предложения на рынке нефти в связи с событиями на Украине. Премьер-министр Кисида выразил большие надежды на лидирующую роль Саудовской Аравии для стабилизации рынка нефти. Также стороны договорились продвигать усилия для стабилизации рынка нефти и для осуществления декарбонизации за счет продвижения и использования чистых видов энергии", — говорится в сообщении МИД.

Уточняется, что разговор продолжался 20 минут.