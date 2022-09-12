Япония и Саудовская Аравия обсудили стабилизацию нефтяного рынка
Япония и Саудовская Аравия договорились продвигать усилия для стабилизации нефтяного рынка
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ТОКИО, 12 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, в ходе которых японский лидер выразил надежду на лидирующую роль Саудовской Аравии для стабилизации рынка нефти, сообщил МИД Японии.
"Стороны провели насыщенное обсуждение непрозрачности спроса и предложения на рынке нефти в связи с событиями на Украине. Премьер-министр Кисида выразил большие надежды на лидирующую роль Саудовской Аравии для стабилизации рынка нефти. Также стороны договорились продвигать усилия для стабилизации рынка нефти и для осуществления декарбонизации за счет продвижения и использования чистых видов энергии", — говорится в сообщении МИД.
Уточняется, что разговор продолжался 20 минут.
https://1prime.ru/oil/20220912/838089935.html
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