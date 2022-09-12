МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Дисконт на российскую экспортную нефть Urals по отношению к маркерному сорту Brent за последние два месяца упал примерно вдвое, до 20 долларов за баррель, благодаря подешевевшему фрахту, сообщил заместитель генерального директора РЭА Минэнерго России Денис Дерюшкин. Япония и Саудовская Аравия обсудили стабилизацию нефтяного рынка

"В связи с тем, что фрахт немного упал и находятся альтернативные потребители, сегодня дисконт на Urals составляет уже не 40, а 20 долларов. Это по-прежнему существенный дисконт, существенный удар по экономике добывающих компаний, но в целом это пока комфортные реалии, в которых можно существовать", — сказал Дерюшкин на Байкальском риск-форуме.

По его словам, скидки в размере 40 долларов были "пару месяцев назад". Замглавы РЭА Минэнерго пояснил, что дисконт на российское сырье складывался из существенно подорожавшего фрахта судов, отсутствия страхования сделок и желания банков предоставлять аккредитивы.

Покупатели российской нефти столкнулись со сложностями в логистике, фрахте судов и страховании сделок после введения новых западных санкций вследствие спецоперации РФ на Украине. В связи с этим российская нефть Urals стала устойчиво продаваться со скидками. Например, в июле они держались на уровне 32-35 долларов за баррель. А сама стоимость Urals этим летом колебалась в диапазоне примерно 70-90 долларов за баррель.