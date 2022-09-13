МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются, эксперты отмечают признаки уменьшения спроса на данное сырье, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. США увидели риски зимнего всплеска цен на нефть из-за санкций против России

По состоянию на 8.25 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,28%, до 93,74 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,16%, до 87,64 доллара.

Во вторник утром динамика торгов на рынке "черного золота" отрицательная, поскольку в связи с признаками рецессии мировой экономики и ограничениями в Китае наблюдается снижение спроса на нефть.

"Мы не ожидаем устойчивого ралли в ближайшее время. Замедление роста во всех основных экономических блоках в течение некоторого времени указывало на более слабый спрос на нефть, и теперь это также видно в статданных по нефти. Китай в большей степени является причиной", — сообщили агентству Блумберг аналитики Morgan Stanley.

Кроме того, по мнению главы отдела экономики и стратегии Mizuho Bank Ltd. Вишну Варатан (Vishnu Varathan), которое также приводит агентство, снижение цен на нефть может быть связано с переориентацией в преддверии публикации индекса потребительских цен в США.

Аналитики полагают, что годовая инфляция в США по итогам августа замедлилась до 8,1% с 8,5% месяцем ранее.